Роспотребнадзор назвал напряженной ситуацию с коронавирусом в Петербурге

Роспотребнадзор: ситуация с коронавирусом в Петербурге находится под контролем Фото: Олег ЗОЛОТО

По последним данным в Санкт-Петербурге наблюдается снижение заболеваний коронавирусом. Несмотря на наступление холодного времени года, горожане все реже подхватывают инфекцию. Это отметила и руководитель Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова. По ее словам, ситуация с ковидом оценивается как напряженная, но находится под контролем. Об этом 4 октября 2022 года пишет газета "Петербургский дневник".

- Сложно предсказать течение эпидемического процесса коронавирусной инфекции, но можно предположить, что происходит становление сезонности в сторону осенне-зимнего периода, характерного для группы ОРВИ, - отметила Башкетова.

Она напомнила, что защититься от коронавируса и гриппа можно с помощью вакцинации, которую необходимо сделать за 2-3 недели до начала подъема заболевания. На данный момент в Петербурге уже привито около 1,3 миллиона жителей.