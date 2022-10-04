Тепло до плюс 15 вернется в Петербург 6 октября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Те, кто уже успел расстроиться, что теплой погоды в Санкт-Петербурге больше не будет, могут улыбнуться. Тепло вернется в Северную столицу в четверг, 6 октября 2022 года. Температура воздуха даже поднимется до плюс 15 градусов. Не жара, но тоже приятно. Правда, дожди лить не перестанут.

- 6 октября в Петербурге днем будут дожди. Ветер юго-западный, местами с сильными порывами, Температура воздуха ночью около 7-9 градусов тепла, а днем до 13-15 градусов выше нуля, - сообщили в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

В пятницу, 7 октября, в Петербурге будет чуть-чуть прохладнее до 12-14 градусов тепла, в ночное время плюс 8-10 градусов. Днем снова дожди и сильный ветер.

Но, а в среду придется еще чуть-чуть померзнуть. Синоптики обещают всего плюс 9-11 градусов, утром туман, в течение дня небольшой дождь.