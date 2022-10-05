Полиция Петербурга заставила извиниться мигранта, который обещал «унижать русских»

Полиция нашла мигранта, оскорблявшего русских в автобусе. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Петербургские полицейские нашли и задержали наглого мигранта, который с ехидной улыбочкой обещал «унижать русских» и «***** (заниматься сексом) русских женщин», когда русских мужчин не останется. Видео с пьяным иностранцем было снято в автобусе в районе Удельной. Запись с поведением мигранта была опубликована в соцсетях. Вскоре нарушитель норм гостеприимства был найден.

- Сотрудники Центра Э задержали автобусного дебошира. Им оказался 37-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья. При виде полиции правонарушитель сразу стал просить прощения, продолжил каяться и в отделении, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Задержанный попытался рассказать, что был пьян и поэтому вообще не помнит, что говорил. После чего попросил прощения у «всех русских».

Известно, что мигрант зарабатывает на жизнь отделкой квартир по частным заказам и живет с матерью в Красногвардейском районе.

В июне этого года его уже забирали в полицию за пьянство в общественном месте.

Теперь дальнейшую судьбу иностранца решат следователи и миграционная служба.