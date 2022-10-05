Видео полицейской погони со стрельбой за женщиной у «Пионерской» показали в МВД

Женщину на "Тойоте" ловили у метро "Пионерская". Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Видео полицейской погони за женщиной на «Тойоте» опубликовала пресс-служба Главка МВД. На кадрах видно, как инспекторы ДПС со стрельбой догоняли иномарку в районе метро «Пионерская». 31-летняя петербурженка игнорировала все требования и уходила от патрульных машин. Полицейские 30 раз выстрелили по «Тойоте», чтобы остановить нарушительницу.

- Когда полицейские все-таки догнали нарушительницу, в салоне ее автомобиля был найден синтетический наркотик. Женщина имела признаки наркотического опьянения, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Известно, что это не первый подобный инцидент в ее послужном списке. В 2020 году женщину уже лишали водительских прав за езду в нетрезвом виде на 1,5 года.

На буйную дамочку был составлен протокол за неостановку по требованию, выезд на встречную полосу, проезд на запрещающий сигнал светофора, оставление места ДТП. Позже на нарушительницу завели уголовные дела за вождение в пьяном виде и за незаконный оборот наркотиков