750 гектаров земли продадут в Ленобласти под строительство города-спутника Петербурга

В Ленобласти продают землю под новый город-спутник. Фото: Яндекс.Карты.

Новый город-спутник Петербурга может вырасти в Тосненском районе Ленобласти. На продажу выставлен участок земли в 750 гектаров, на котором ранее располагался комплекс радиотрансляционной сети. Сейчас он не используется.

- Участок расположен между поселками Красный Бор и Ульяновка, вдоль трассы М-10 Москва-Петербург, - пишет «Мойка 78».

Продажей земли занимается госкомпания «ДОМ.РФ». В релизе отмечается, что на участке предполагается реализация проекта создания промышленного кластера, предварительно -логистической зоны. Также запланирована и жилая застройка.

Большая площадь выставленной на продажу земли позволяет построить всего в 25 километрах от КАД город-спутник Петербурга. Минусом может стать транспортная доступность, так как Московское шоссе на участке от Петербурга до Ульяновки перманентно стоит в пробках.