Три петербуржца получили сроки за обман 16 пенсионеров на пять миллионов рублей

Три петербуржца получили сроки за обман пенсионеров. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге трое мужчин воровали деньги у пожилых людей. Их жертвами стали пенсионеры старше 80 лет. По телефону злоумышленники представлялись сотрудниками пенсионных фондов, банков, различных социальных служб. Предлагали пожилым петербуржцам получить подарки и денежные компенсации.

- Обвиняемые под видом курьеров заходили в квартиры. Пенсионеры сами отдавали деньги и показывали свои банковские карты, которые злоумышленники подменяли на заранее подготовленные муляжи, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

От обманщиков пострадали 16 пенсионеров. В сумме им причинен ущерб в размере пяти миллионов рублей. Часть этой суммы злоумышленники вернули пожилым людям во время следствия.

По решению суда, каждый из трех обвиняемых, получил от пяти до шести с половиной лет лишения свободы. Эти годы двое из них проведут в исправительной колонии общего режима. А третий - в колонии строгого режима.