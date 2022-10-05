СК завел дело о разжигании ненависти на мигранта, оскорблявшего русских в Петербурге

Мигрант, призывавший "унижать русских", попал под уголовное дело. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Следователи петербургского управления СК России возбудили уголовное дело в отношении 37-летнего мигранта, который, будучи в пьяном виде, призывал «унижать русских». Видео из автобуса, в котором ехал иностранец, в соцсетях опубликовали пассажиры. После этого мужчину нашла полиция. Тот усердно просил прощения, но это не помогло. Теперь приезжему грозит крупный штраф или тюремный срок.

- В отношении 37-летнего иностранного гражданина возбуждено уголовное дело по статье «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства», - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Сейчас мигрант находится в отделе полиции, в ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Известно, что мужчина зарабатывает частный ремонтом квартир, а в Петербурге живет вместе с матерью. По статье за разжигание ненависти предусмотрено наказание от штрафа в размере от трехсот тысяч до шестисот тысяч рублей, обязательные работы либо лишение свободы на срок от трех до шести лет.