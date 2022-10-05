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Общество5 октября 2022 9:12

ЗакС одобрил «заморозку» реновации в Петербурге до 2024 года

Сам закон о комплексном развитии территорий отложен на год для корректировки
Анастасия НУРАДИЛОВА
Депутаты одобрили приостановку реновации до 2024 года.

Депутаты одобрили приостановку реновации до 2024 года.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Законопроект о приостановлении действия закона о реновации до 1 января 2024 года приняли в Петербурге. За "заморозку" спорного документа о комплексном развитии территорий проголосовали депутаты Заксобрания. Пока что законопроект принят за основу, то есть прошел первое чтение.

- До 2024 году будет приостановлено действие отдельных положений законодательства о комплексном развитии территорий жилой постройки, - рассказали в пресс-службе ЗакСа Санкт-Петербурга.

За год с небольшим перерыва планируется откорректировать и усовершенствовать региональную нормативно-правовую базу. То есть внести в закон такие поправки, которые бы четко гарантировали соблюдение прав и интересов жителей расселяемых "хрущевок".

Сейчас в Петербурге работает Общественный штаб по вопросам комплексного развития территорий. Он создан по инициативе председателя петербургского парламента и уже провел свое первое заседание.

Напомним, что предложением приостановить реновацию жилых кварталов выступил губернатор Александр Беглов.