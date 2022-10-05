Серия циклонов в течение недели будет приносить дожди, тепло и штормовой ветер в Петербург

В ближайшие дни стихия испытает дамбу на прочность. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Серия циклонов ждет Петербург в ближайшее время. Город будут омывать дожди и греть теплые ветра. Но вместе с этим ожидаются и штормовые предупреждения, а уровень воды в Неве пойдет вверх. Осень - типичное врем для наводнений.

- В предстоящую неделю целая серия циклонов с запада будет смещаться севернее Санкт-Петербурга. Западные ветра будут приносить в город теплый воздух и дожди, - написал в своем телеграм-канале главный синоптик городского гидрометцентра Александр Колесов.

На суше скорость ветра увеличится до 15-18 метров в секунду, а над Финским заливом будут штормовые порывы скоростью до 20 м/с. Нагонная волна приведет к повышению уровня воды в Неве. Первое «пробное наводнение» ожидается уже в ночь с 6 на 7 октября, когда сильный западный ветер поднимет отметку на метр выше ординара.