ЗакС Петербурга в первом чтении одобрил закон об уличных музыкантах

Депутаты одобрили новый закон об уличных музыкантах. Фото: Олег ЗОЛОТО

В петербургском парламенте поддержали законопроект «об уличных музыкантах». Документ на рассмотрение внес губернатор Александр Беглов. В ходе заседания 5 октября депутаты ЗакСа большинством голосов проголосовали за новые нормативы по громкости и местам для концертов.

- Места для выступлений разделят на те, где можно использовать оборудование мощностью более одного киловатта и те, где нельзя, - объяснили в пресс-службе ЗакСа Санкт-Петербурга.

Список разрешенных территорий для выступлений подготовят позже. Предполагается, что городские музыканты самостоятельно будут согласовывать с администрацией города время и место уличных концертов.

Пока что законопроект принят в первом чтении, позднее в него могут внести поправки.

Напомним, недавно было принято решение о создании 200 с лишним площадок для выступлений уличных музыкантов. Этим вопросом займется городской комитет по культуре.