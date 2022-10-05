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Общество5 октября 2022 10:27

ЗакС Петербурга в первом чтении одобрил закон об уличных музыкантах

Места для выступлений разделят по уровню звука
Анастасия НУРАДИЛОВА
Депутаты одобрили новый закон об уличных музыкантах.

Депутаты одобрили новый закон об уличных музыкантах.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В петербургском парламенте поддержали законопроект «об уличных музыкантах». Документ на рассмотрение внес губернатор Александр Беглов. В ходе заседания 5 октября депутаты ЗакСа большинством голосов проголосовали за новые нормативы по громкости и местам для концертов.

- Места для выступлений разделят на те, где можно использовать оборудование мощностью более одного киловатта и те, где нельзя, - объяснили в пресс-службе ЗакСа Санкт-Петербурга.

Список разрешенных территорий для выступлений подготовят позже. Предполагается, что городские музыканты самостоятельно будут согласовывать с администрацией города время и место уличных концертов.

Пока что законопроект принят в первом чтении, позднее в него могут внести поправки.

Напомним, недавно было принято решение о создании 200 с лишним площадок для выступлений уличных музыкантов. Этим вопросом займется городской комитет по культуре.