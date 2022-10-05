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Происшествия5 октября 2022 11:33

Пьяный петербуржец угрожал посетителям торгового центра газовым пистолетом

Дебошира задержали сотрудники полиции
Анастасия НУРАДИЛОВА
Полиция задержала мужчину, угрожавшего пистолетом посетителям ТЦ.

Полиция задержала мужчину, угрожавшего пистолетом посетителям ТЦ.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге задержали дебошира, который угрожал газовым пистолетом посетителям торгового центра. Инцидент случился днем 4 октября в Калининском районе по адресу Гражданский проспект, 41.

- В полицию поступило сообщение от начальника охраны торгово-развлекательного комплекса. Он рассказал, что неизвестный мужчина направляет на посетителей предмет, похожий на пистолет, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Позже полицейские задержали дебошира. 37-летний мужчина был пьян. Сотрудники полиции изъяли у нарушителя порядка аэрозольный пистолет. Петербуржца доставили в полицию для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Напомним, накануне полицейские задержали мигранта, который оскорблял русских в автобусе. Мужчина был пьян и ничего не помнит. После задержания правонарушитель извинился за свое поведение. На мужчину возбуждено уголовное дело.