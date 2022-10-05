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Происшествия5 октября 2022 11:36

Скутерист без шлема погиб на трассе под Петербургом

Водитель не справился с управлением на повороте
Анастасия НУРАДИЛОВА
В Ленобласти насмерть разбился мужчина на скутере.

В Ленобласти насмерть разбился мужчина на скутере.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В ДТП под Санкт-Петербургом погиб водитель мопеда. Инцидент случился утром 4 октября на автодороге «Молодежное – Верхнее Черкасово». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

- 36-летний мужчина управлял мопедом без мотошлема. Он ехал в сторону поселка Заполье. Не справился с управлением на левом закруглении дороги. Транспорт опрокинулся, - говорится в сообщении.

От полученных травм водитель скончался на месте. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку, чтобы установить все детали случившегося.

Напомним, накануне под колеса автомобиля попал парень на самокате. ДТП случилось на пешеходном переходе. Молодой петербуржец травмировал ногу. Происшествие попало в объектив видеорегистратора.