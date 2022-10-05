Вандал выплатит 1,5 миллиона за разбитого ангела на кладбище в Петербурге

В Петербурге осудили вандала, разбившего надгробие а Красненьком кладбище. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Петербуржец, разгромивший мраморную фигуру ангела, выплатит более миллиона рублей. Инцидент случился на территории кладбища «Красненькое». Приговор вандалу вынес Кировский районный суд.

- Мужчина умышленно разбил фигуру склонившегося ангела на одной из могил. Восстановление сооружения будет стоить один миллион 591 тысячу рублей, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Изначально, на суде была заявлена более высокая стоимость мраморного ангела. Но обвиняемый цену оспорил. Поэтому проведена специальная экспертиза, по итогам которой названа точная сумма причиненного ущерба.

Теперь мужчине придется оплатить восстановление разрушенного сооружения, расходы на экспертизу – 53 500, а также госпошлину в размере 16 155 рублей.