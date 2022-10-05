15 ошибочно мобилизованных петербуржцев вернулись домой с 21 сентября

15 ошибочно мобилизованных петербуржцев вернулись домой. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Пятнадцать неправомерно мобилизованных петербуржцев вернулись домой с 21 сентября. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

- По многим обращениям еще ожидается результат. На все заявки реагирует Штаб по вопросам проведения частичной мобилизации в Санкт-Петербурге, - написал чиновник.

Каждый случай рассматривается индивидуально. Люди обращаются на страницу губернатора ВКонтакте, на линию 122, операторам общественного движения «Народный фронт», а также в районные администрации и в сами военкоматы. Если ошибка действительно есть, мобилизованного возвращают домой.

Напомним, накануне в суды Санкт-Петербурга поступили еще два иска от мобилизованных. У одного из них нет боевого опыта, а у второго – несколько хронических заболеваний. Дальнейшая судьба призывников будет решаться на судебных заседаниях.