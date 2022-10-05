Две пенсионерки отдали мошенникам 2 млн рублей в Петербурге

Пенсионерка отдала мошенникам 1 млн рублей в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге две пенсионерки отдали мошенникам почти 2 миллиона рублей. Оба случая произошли на севере города. Об этом 5 октября 2022 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Первый случай произошел еще 27 сентября. На домашний телефон 87-летней жительницы улицы Подвойского позвонил неизвестный. Человек в трубке сообщил, что его внучка попала в ДТП, которое произошло по ее вине. Чтобы родственницу не привлекли к уголовной отвественности, нужны деньги. Пенсионерка согласилась. Вскоре за деньгами пришел подросток 14-16 лет. Женщина отдала ему 1 миллион рублей, - рассказал источник.

Аналогичный случай произошел с другой 87-летней пенсионеркой, проживающей на улице Сикейроса. Ей также сообщил о ДТП, в котором якобы виновата ее дочь. Женщина отдала мошенникам 900 тысяч рублей.

По обоим случаям возбуждены уголовное дела. Полиция разыскивает мошенников.