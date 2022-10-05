Мигранты впятером избили жителя Петербурга и угнали его иномарку

Мигранты угнали машину у петербуржца. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Санкт-Петербурге задержали мигрантов, которые похитили корейский кроссовер «Киа Спортейдж» у жителя Северной столицы. 4 октября злоумышленники впятером напали на мужчину во дворе дома на улице Шателена и избили владельца иномарки. После чего уехали на автомобиле пострадавшего, а также на «Солярисе» и «Шкоде».

.

- Хозяин угнанного автомобиля обратился в полицию. Найти злоумышленников удалось по горячим следам, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

«Хендай Солярис» полицейские нашли быстро. В салоне автомобиля сидели трое мужчин из стран ближнего зарубежья. Неподалеку обнаружился и похищенный «Киа». Машину вернули владельцу, а подозреваемых отвезли в отдел полиции.

На мигрантов завели уголовное дело по статье «грабеж». Кроме того выяснилось, что из злоумышленников находится в России нелегально. Он будет наказан и за нарушение миграционного законодательства.