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Здоровье5 октября 2022 13:00

Власти не будут возвращать карантинные ограничения в Петербурге

Сейчас ситуация с коронавирусом непростая, на контролируемая
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Снова вводить карантинные ограничения по ковиду пока не требуется.

Снова вводить карантинные ограничения по ковиду пока не требуется.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Возвращать коронавирусные ограничения не требуется. Об этом заявили в Управлении Роспотребнадзора по Петербургу. Ситуация с распространением ковида не самая простая, но контролируемая.

- На текущем этапе распространения штамма «Омикрон» вводить ограничительные меры не требуется, - заявила на встрече с депутатами Заксобрания главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова.

Простых петербуржцев призывают проходить вакцинацию от коронавируса и гриппа. А тем горожанам, которые входят в группы риска: пожилым людям, хроническим больным и т.д., советуют носить маски в общественных местах и транспорте.

Напомним, что сейчас волна заболеваемости ковидом идет на спад. За последние сутки заразились еще 1632 петербуржца, а выздоровел 3271 пациент.