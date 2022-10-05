«Греющие ленты» установили на крышах более 100 домов в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Санкт-Петербург готовится к зиме. Одна из основных проблем - сосульки и наледь, которые образуются на крышах домов и опасно нависают над головами горожан. Чтобы этого избежать в городе начали реализовывать технологию "греющей ленты". Их уже установили на кровлях и свесах более 100 домов в разных районах города. Об этом 5 октября 2022 года рассказали в жилищном комитете.

- Состоит "греющая лента" из греющего элемента в 30 Вт из углеродной токопроводящей краски, которая нанесена на полиамидную основу с защитным слоем из алюминия и клейким слоем из каучука. Именно каучуковый финишный слои обеспечивает надежное крепление с кровлей, - рассказали в комитете.

Ширина такой ленты 10 сантиметров и она очень проста в установке. Производят ее в Ленинградской области.

В рамках пилотного проекта лента была установлена на домах на улице Пестеля. Ее протянули по крышам с одновременным подключением водосточных труб к городской системе канализации.