Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество5 октября 2022 13:21

«Греющие ленты» установили на крышах более 100 домов в Петербурге

Система поможет избежать образования сосулек и наледи в зимнее время года
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
«Греющие ленты» установили на крышах более 100 домов в Петербурге

«Греющие ленты» установили на крышах более 100 домов в Петербурге

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Санкт-Петербург готовится к зиме. Одна из основных проблем - сосульки и наледь, которые образуются на крышах домов и опасно нависают над головами горожан. Чтобы этого избежать в городе начали реализовывать технологию "греющей ленты". Их уже установили на кровлях и свесах более 100 домов в разных районах города. Об этом 5 октября 2022 года рассказали в жилищном комитете.

- Состоит "греющая лента" из греющего элемента в 30 Вт из углеродной токопроводящей краски, которая нанесена на полиамидную основу с защитным слоем из алюминия и клейким слоем из каучука. Именно каучуковый финишный слои обеспечивает надежное крепление с кровлей, - рассказали в комитете.

Ширина такой ленты 10 сантиметров и она очень проста в установке. Производят ее в Ленинградской области.

В рамках пилотного проекта лента была установлена на домах на улице Пестеля. Ее протянули по крышам с одновременным подключением водосточных труб к городской системе канализации.