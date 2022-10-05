32 пешеходных перехода появились в 15 районах Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге выполнен годовой план по обустройству пешеходных переходов. В 15 районах города появились 32 «зебры». Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

- Пешеходные переходы размещаются в первую очередь около остановок общественного транспорта, а также около школ, детских садов, магазинов и социальных учреждений, - сказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

На новых «зебрах» установлены дорожные знаки и разметка. Бордюрный камень занижен для удобства людей с ограниченными возможностями. Около детских образовательных учреждений появились сигнальные светофоры.

При подготовке адресной программы по обустройству пешеходных переходов учитываются обращения граждан и информация об интенсивности дорожного движения. «Зебры» расположены по государственному стандарту: на расстоянии 200-300 метров друг от друга.