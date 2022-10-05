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Происшествия5 октября 2022 13:56

Пассажиры троллейбуса выгнали женщин с детьми из транспорта в Петербурге

На это одна из женщин разбила бутылку о стекло троллейбуса
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
В Петербурге пассажиры троллейбуса выгнали женщин с детьми из транспорта

В Петербурге пассажиры троллейбуса выгнали женщин с детьми из транспорта

Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге пассажиры троллейбуса выгнали из транспорта женщин с детьми. Конфликт произошел днем 5 октября 2022 года рядом со станцией метро "Московская". Очевидцы успели снять на видео инцидент и выложить его в социальные сети.

- Пассажиры троллейбуса выгнали женщин с детьми, после чего одна из них запульнула бутылку в стекло, - рассказал свидетель.

На кадрах видно трех женщин с колясками, вокруг них много детей. Они кричат что-то пассажирам в троллейбусе. По какой причине их вытолкали из транспорта, неизвестно. Брошенная бутылка ударилась о стекло троллейбуса, а после разбилась о землю. Пострадавших нет.

Пользователи соцсети агрессивно стали нападать на самих женщин, приняв их за воровок. Встали на сторону матерей лишь пара людей, которые возмутились поведением пассажиров.