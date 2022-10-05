Горячие линии по вопросу отопления созданы во всех районах Петербурга

Если батареи не горячие, надо звонить на горячую линию.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Горячие телефонные линии по вопросам проблем с отоплением созданы во всех районах Петербурга. С 3 октября в городе официально начался постоянный отопительный сезон, однако горячими батареи стали не у всех петербуржцев.
- В Жилищном комитете и во всех районных администрациях Санкт Петербурга на базе жилищных агентств организована работа круглосуточных телефонов «горячих линий» по приему обращений, - сообщает пресс-служба Жилищного комитета.
Правда, не все «круглосуточные» телефоны работают действительно 24 часа в сутки. Так, линия
Аварийно-восстановительной службы Жилищного комитета: 409-73-78, принимает звонки лишь с 9:00 до 20:00.
А вот районные горячие линии действительно работают без перерывов.
ГКУ ЖА Адмиралтейского района
409-71-21
круглосуточно
ГКУ ЖА Василеостровского района
323-20-38
круглосуточно
ГКУ ЖА Выборгского района
417-66-58
круглосуточно
ГКУ ЖА Калининского района
542-26-18
круглосуточно
ГКУ ЖА Кировского района
252-25-64
252-65-23
с 9:00 до 18:00
с 18:00 до 9:00
ГКУ ЖА Колпинского района
246-44-98
круглосуточно
ГКУ ЖА Красногвардейского района
241-59-96
круглосуточно
ГКУ ЖА Красносельского района
241-38-03
круглосуточно
ГКУ ЖА Кронштадтского района
246-20-22
435-33-96
круглосуточно
ГКУ ЖА Курортного района
437-07-74
круглосуточно
ГКУ ЖА Московского района
241-36-65
круглосуточно
ГКУ ЖА Невского района
412-33-37
242-39-27
круглосуточно
с 9:00 до 18:00
ГКУ ЖА Петроградского района
241-22-22
круглосуточно
ГКУ ЖА Петродворцового района
409-72-75
круглосуточно
ГКУ ЖА Приморского района
576-46-11
круглосуточно
ГКУ ЖА Пушкинского района
241-39-81
241-39-80
с 9:00 до 18:00
круглосуточно
ГКУ ЖА Фрунзенского района
576-53-49
круглосуточно
ГКУ ЖА Центрального района
273-15-82
272-11-44
с 9:00 до 18:00
с 18:00 до 9:00