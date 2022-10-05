Горячие линии по вопросу отопления созданы во всех районах Петербурга

Если батареи не горячие, надо звонить на горячую линию. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Горячие телефонные линии по вопросам проблем с отоплением созданы во всех районах Петербурга. С 3 октября в городе официально начался постоянный отопительный сезон, однако горячими батареи стали не у всех петербуржцев.

- В Жилищном комитете и во всех районных администрациях Санкт Петербурга на базе жилищных агентств организована работа круглосуточных телефонов «горячих линий» по приему обращений, - сообщает пресс-служба Жилищного комитета.

Правда, не все «круглосуточные» телефоны работают действительно 24 часа в сутки. Так, линия

Аварийно-восстановительной службы Жилищного комитета: 409-73-78, принимает звонки лишь с 9:00 до 20:00.

А вот районные горячие линии действительно работают без перерывов.

ГКУ ЖА Адмиралтейского района

409-71-21

круглосуточно

ГКУ ЖА Василеостровского района

323-20-38

круглосуточно

ГКУ ЖА Выборгского района

417-66-58

круглосуточно

ГКУ ЖА Калининского района

542-26-18

круглосуточно

ГКУ ЖА Кировского района

252-25-64

252-65-23

с 9:00 до 18:00

с 18:00 до 9:00

ГКУ ЖА Колпинского района

246-44-98

круглосуточно

ГКУ ЖА Красногвардейского района

241-59-96

круглосуточно

ГКУ ЖА Красносельского района

241-38-03

круглосуточно

ГКУ ЖА Кронштадтского района

246-20-22

435-33-96

круглосуточно

ГКУ ЖА Курортного района

437-07-74

круглосуточно

ГКУ ЖА Московского района

241-36-65

круглосуточно

ГКУ ЖА Невского района

412-33-37

242-39-27

круглосуточно

с 9:00 до 18:00

ГКУ ЖА Петроградского района

241-22-22

круглосуточно

ГКУ ЖА Петродворцового района

409-72-75

круглосуточно

ГКУ ЖА Приморского района

576-46-11

круглосуточно

ГКУ ЖА Пушкинского района

241-39-81

241-39-80

с 9:00 до 18:00

круглосуточно

ГКУ ЖА Фрунзенского района

576-53-49

круглосуточно

ГКУ ЖА Центрального района

273-15-82

272-11-44

с 9:00 до 18:00

с 18:00 до 9:00