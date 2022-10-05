Большого черного дятла спасли от кошек у детского сада в Петербурге

Большого черного дятла и ястреба-перепелятника спасли в Петербурге / Фото: Росприроднадзор по СЗФО

В Санкт-Петербурге спасли двух редких птиц, оказавшихся в беде. Об этом 5 октября 2022 года рассказали в Росприроднадзоре по Северо-Западу. Так, одной из спасенных птиц оказался большой черный дятел, которого чуть не загрызли кошки.

- Воспитатели детского сада в Фрунзенском районе отогнали кошек от большого черного дятла. У птицы было повреждено крыло, - рассказали в ведомстве.

Второй случай произошел в Московском районе. В погоне за воробьем ястреб-перепелятник залетел в рабочий ангар. Птичку он поймать не смог, зато сам угодил в ловушку. Несколько дней рабочие пытались поймать птицу, чтобы выпустить на свободу, но тот все время улетал. Когда же сокол проголодался и ослаб, он все же подпустил к себе людей. Его накормили.

В каждом из случаев люди обратились в управление Росприроднадзора. После осмотра ветеринарами и непродолжительной реабилитации, так как серьезного вреда птицам причинено не было, их вернули в природу.