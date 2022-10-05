Новая партия уборочной техники пришла в Петербург

Очередная партия новой уборочной техники пришла в Петербург Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербург поступила новая партия уборочной техники. 13 машин калужского производства передадут в распоряжение ГУДСП «Петродворцовое», ГУДСП «Курортное», ГУДП «Путь» и ГУДП «Центр». Об этом 5 октября 2022 года сообщили в Смольном.

- Хочу подчеркнуть важные плюсы импортозамещения: есть запчасти, есть уверенность в качественном обслуживании, сервисные службы расположены в нашем городе. Отмечу и то, что производители оперативно реагируют на пожелания и замечания дорожных предприятий в плане доработки функционала машин, - отметил вице-губернатор Северной столицы Анатолий Повелий.

Плюс техники в том, что ее можно использовать круглый год. Восемь машин имеют навесное быстросъемное оборудование для подметания дорог, а также отвалы и распределители противогололедных материалов. Другие пять машин подходят для летнего и зимнего содержания дорог и тротуаров.