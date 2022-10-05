Съезд на развязке КАД с Пулковским шоссе будет перекрыт по ночам с 7 по 10 октября

Съезд на развязке КАД с Пулковским шоссе будет перекрыт три ночи подряд Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге на развязке КАД с Пулковским шоссе полностью перекроют съезд. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

- Движение автомобилей будет перекрыто по съезду № 3: с Пулковского шоссе по направлению на внутреннее кольцо КАД, - говорится в сообщении.

Съезд будет закрыт три ночи подряд, пока ведутся работы по монтажу опалубки для бетонирования двух новых стоек опоры надземного пешеходного перехода. Он был поврежден, когда на проезжую часть из грузовика опрокинулся контейнер. ДТП случилось в мае этого года.

- Съезд будут перекрывать с 23:00 до 6:00, во время минимальной интенсивности движения, - рассказал начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

КОНКРЕТНО

Даты полного перекрытия движения:

1) В ночь с 7 на 8 октября;

2) В ночь с 8 на 9 октября;

3) В ночь с 9 на 10 октября.