Внедорожник врезался в припаркованные машины возле ТЦ в Петербурге

Внедорожник разбил две припаркованные машины возле ТЦ в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге на парковке рядом с ТЦ "Радуга" произошло ДТП. Днем 5 октября 2022 года внедорожник неудачно выезжал с парковки и подбил два автомобиля. Причем в одну из машин въехал очень сильно, смяв бок. Об этом в социальной сети рассказали очевидцы.

- Водитель внедорожника "Вольво" подбил на парковке два автомобиля, хотел уехать, но пробил три колеса, - рассказали свидетели.

Сбежать виновнику аварии не удалось, так как карма его сразу же настигла.

Другие очевидцы рассказывают, что якобы за рулем был не хозяин автомобиля, а его жена, которой он дал порулить на парковке. Кто бы это ни был, человек за рулем явно очень гнал по парковке, разбив чужие автомобили.

Кто же виноват в аварии, теперь предстоит разобраться сотрудникам дорожной полиции.