Судебные приставы будут консультировать мобилизованных петербуржцев Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Консультации судебных приставов организуют для резервистов в Петербурге. Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер ЗакСобрания Александр Бельский.

- Наши депутаты и юристы два раза в неделю принимают военнослужащих в мобилизационном центре в Выборгском районе. За вторник их посетили 200 призывников. Нотариусы тоже работают. Теперь вот и судебные приставы будут консультировать, - написал чиновник.

Мобилизованных петербуржцев будут консультировать по поводу долговых обязательств, соцвыплат, распоряжения вкладами и счетами в банках. Группу специалистов направят в мобилизационный центр в ближайшее время.

Напомним, накануне вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев рассказал о дополнительных мерах социальной поддержки для семей мобилизованных. Среди них бесплатное питание для детей в школах, освобождение от платы в детских садах и бесплатный проезд на общественном транспорте.