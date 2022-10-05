Жители Коммунары в Ленобласти остались без воды из-за ремонта

Жители Коммунара остались без воды из-за ремонта магистрального водовода Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В городе Коммунары Ленинградской области местные жители остались без воды. Это произошло из-за ремонта на магистральном водоводе "Невский водопровод". Об этом 5 октября 2022 года рассказали в областной администрации.

- Ремонтные работы на водоводе диаметром 500 мм уже идут. Предполагается, что они завершатся завтра, 6 октября, после чего начнется наполнение сетей, - рассказали в администрации региона.

На время ремонта специалистам пришлось на время перекрыть подачу холодной воды. Однако для местных жителей организован подвоз питьевой воды. Получить ее можно будет 6 октября с 7 часов утра у дома 12 по Гатчинской улице, дома 20 на Ижорской улице, дома 8 по Советской улице, дома 100 по Сельской улице, у домов 7 и 24 по улице Ленинградское шоссе, а также на Железнодорожной улице.