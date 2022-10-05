По поручению СК в Петербурге усилят контроль за обеспечением лекарствами тяжелобольных Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Председатель СК России поручил региональным управлениям ведомства обратить внимание на то, как обеспечивают лекарствами нуждающихся. Иными словами, территориальные следственные органы должны уделять больше времени мониторингу ситуации в регионах: получают ли необходимые лекарства тяжелобольные и дети.

- Необходимо обращать внимание на ситуации, когда из-за нехватки лекарств наступили тяжкие последствия. Следует анализировать обращения граждан о том, что их права нарушены, - объяснили в пресс-службе Следственного комитета.

Если будут выявлены нарушения со стороны должностных лиц, которые отвечают за сферу здравоохранения, следователи незамедлительно примут соответствующие процессуальные решения. Глава ведомства готовит информационные письма для регионов.

Напомним, в сентябре в редакцию «Комсомольской правды в Петербурге» обратились читатели, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями. Они рассказали, что уже долго не могут получить жизненно важные лекарства. На сегодняшний день ситуация не изменилась.

- «Ксалерто» обещали поставить в аптеки только в конце октября. А врачи говорят, что эти медикаменты нужно каждый день принимать. «Бисопролола» тоже до сих пор нет, - рассказала петербурженка с больным сердцем.