Машина сбила 11-летнего мальчика на Выборгском шоссе в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге машина сбила 11-летнего мальчика. Авария произошла рано утром 4 октября 2022 года на Выборгском шоссе, когда ребенок переходил дорогу, проигнорировав красный свет светофора. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- В 8:17 часов утра у дома 248 по Выборгскому шоссе 41-летняя женщина за рулем автомобиля "Черри", двигаясь от Полевой улице в сторону Ломоносовской, в зоне регулируемого пешеходного перехода сбила 11-летнего мальчика, - рассказали в полиции.

В этот момент ребенок переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. После столкновения женщина вызвала на место скорую помощь, которая госпитализировала мальчика в больницу. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливают детали произошедшего.