Концерт в честь Дня учителя прошел в БКЗ «Октябрьский» в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге 5 октября 2022 года в БКЗ «Октябрьский» прошел праздничный концерт в честь Дня учителя. С этим событием преподавателей города поздравили губернатор Александр Беглов и председатель Законодательного Собрания Александр Бельский. Об этом рассказали в Смольном.

- День учителя – всенародный праздник. Он объединяет страну. Результат труда педагогов долговременный. Ведь ребенка нужно не только научить читать, писать, но и самое главное – научить уважать старших, гордиться своей страной и быть достойным гражданином. Именно с учителя начинается Родина, - отметил градоначальник.

Беглов напомнил, что у каждого поколения учителей был свой важный исторический вклад. Одни ликвидировали безграмотность среди населения, другие пережили тяжелые годы блокады. В честь этого в Соляном переулке установлен памятник.

Во время праздника губернатор наградил лучших учителей дипломами, а после перед зрителями выступили Светлана Крючкова, Андрей Аверин, хор Турецкого и многие другие.