Грузовик и трактор столкнулись на трассе Сортавала под Петербургом

Трактор и грузовик столкнулись на трассе Сортавала в Ленобласти Фото: СОЦСЕТИ

Жесткое ДТП произошло на трассе Сортавала под Санкт-Петербургом. Днем 5 октября 2022 года на трассе в районе Агалатово столкнулись грузовик и трактор. Об этом сообщили в ОУ "Пожарно-спасательная служба МО" Агалатовское.

- В 15:36 по 112 поступило сообщение о ДТП на трассе Сортавала. К месту выехал дежурный караул ПСС Агалатово, по прибытию установлено столкновение двух автомобилей, - рассказали в спасательной службе.

Удар оказался очень сильным. Грузовик развернуло на дороге, кабина машины и вовсе вылетела с дороги. Трактор при ударе врезался в отбойник экскаватором.

В результате аварии пострадал один человек. Его с с травмами различной степени тяжести доставлен в лечебное учреждение. Проводится проверка.