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Общество5 октября 2022 19:01

Бойцов петербургского танкового батальона «АВРОРА» проводили на спецоперацию

Перед отправкой для бойцов в Николаевском зале был дан концерт
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
На Витебском вокзале проводили бойцов петербургского танкового батальона «АВРОРА» / Фото: Александр Бельский

На Витебском вокзале проводили бойцов петербургского танкового батальона «АВРОРА» / Фото: Александр Бельский

В Санкт-Петербурге 5 октября 2022 года на Витебском вокзале проводили бойцов именного танкового батальона «АВРОРА». Он был сформирован специально для участия в специальной военной операции. Перед отправкой для танкистов в Николаевском зале был дан концерт. Об этом рассказали в Смольном.

- Отсюда, с Витебского вокзала, на защиту Отечества отправлялась Русская гвардия. Вам предстоит защищать историческое единство России. Будьте достойны подвигов ваших дедов и прадедов, - сказал губернатор Александр Беглов.

Специально для танкистов город подготовил именные сумки с необходимыми вещами: предметами личной гигиены, термобельем, спальниками, аптечками и обувью.

Глава города отметил, что в Петербурге разработаны меры поддержки семей призванных в рамках частичной мобилизации.