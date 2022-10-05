Бойцов петербургского танкового батальона «АВРОРА» проводили на спецоперацию

На Витебском вокзале проводили бойцов петербургского танкового батальона «АВРОРА» / Фото: Александр Бельский

В Санкт-Петербурге 5 октября 2022 года на Витебском вокзале проводили бойцов именного танкового батальона «АВРОРА». Он был сформирован специально для участия в специальной военной операции. Перед отправкой для танкистов в Николаевском зале был дан концерт. Об этом рассказали в Смольном.

- Отсюда, с Витебского вокзала, на защиту Отечества отправлялась Русская гвардия. Вам предстоит защищать историческое единство России. Будьте достойны подвигов ваших дедов и прадедов, - сказал губернатор Александр Беглов.

Специально для танкистов город подготовил именные сумки с необходимыми вещами: предметами личной гигиены, термобельем, спальниками, аптечками и обувью.

Глава города отметил, что в Петербурге разработаны меры поддержки семей призванных в рамках частичной мобилизации.