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Общество6 октября 2022 5:16

Циклон Zydrune принесет сверхнормативное тепло в Петербург

Циклон Zydrune поднимет температуру в Петербурге на 3-4 градуса выше нормы
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Дождливо и тепло будет в Петербурге в четверг.

Дождливо и тепло будет в Петербурге в четверг.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Теплая и пасмурная погода ожидается в Петербурге в наступивший четверг. 6 октября город накроет североатлантический циклон Zydrune. Он принесет с собой осадки - небольшие дожди, порывистый ветер и теплые массы воздуха, которые поднимут температуру на 3-4 градуса выше климатической нормы.

- Днем в Петербурге температура воздуха составит +13…+15, по Ленобласти +11…+16 градусов. Ветер юго-западный, западный умеренный, с порывами до 11-16 метров в секунду, - сообщает в своем телеграм-канале метеоролог Михаил Леус.

Давление в течение суток будет понижаться и составит 752 мм ртутного столба, что ниже нормы.

К вечеру ветер может усилиться. Над акваторией Финского залива его скорость достигнет 17-22 метров в секунду, что, учитывая западное направление, может привести к нагонной волне и первому осеннему наводнению в Петербурге.

В пятницу пасмурная погода сохранится, станет на пару градусов прохладнее.