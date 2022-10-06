Желтый уровень погодной опасности в Петербурге установил Гидрометцентр России

В Петербурге объявлен желтый уровеньопасности. Фото: Гидрометцентр России/meteoinfo.ru

Гидрометцентр России установил в Петербурге желтый уровень погодной опасности. Причиной стало усиление ветра. Днем на город начнет влиять циклон Zydrune, который принесет с собой тепло с Атлантики, но и дожди.

- Ветер местами 15-17 метров в секунду. Период предупреждения с 15 часов 6 октября до 15 часов 8 октября, - сообщается на карте прогнозов Гидромета.

Такой ветер считается крепким. Против него уже трудно идти человеку, а резкие порывы раскачивают деревья и поднимают волны на воде. Учитывая, что над акваторией Финского залива метеорологи прогнозируют ветер силой до 20 метров в секунду, то к вечеру четверга в Петербурге может подняться уровень воды в Неве.

Первое осеннее наводнение, предположительно, окажется не слишком заметным. Нагонная волна поднимет уровень воды всего на метр, что не опасно. Но пока это лишь прогноз.