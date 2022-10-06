Каршеринг собрал в «гармошку» две машины на Обводном канале в Петербурге

На Обводном канале каршеринг попал в ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Тройное ДТП с участием каршеринга произошло вечером минувшей среды на Обводном канале. Прокатный «Нисан Кашкай» на полной скорости влетел в притормозившие у светофора машины. В результате собралась «гармошка» из трех иномарок.

- Жесткая авария. Каршеринг смял перед собой две машины на Обводном, - пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На опубликованных в соцсети кадрах видно, что у всех легковушек сработали подушки безопасности. Автомобили разбиты достаточно сильно, но в основном перед и зад. Сильнее всего досталось белому «Ниссану», оказавшемуся посередине. У серого «Форда» смята задняя часть, а у каршеринга - передняя.

Видимо, теперь арендатору машины придется оплатить ремонт всех иномарок, а также заплатить штраф за ДТП, предусмотренный правилами пользования каршеринга.