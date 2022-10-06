Коммунальные службы Петербурга начали готовиться к ливням

В преддверии дождей коммунальщики чистят ливневую канализацию. Фото: Комитет по благоустройству СПб.

Коммунальные и дорожные службы Петербурга начали готовиться к сильным дождям, которые прогнозируют синоптики. Чтобы избежать подтоплений, рабочие чистят ливневую канализацию, которую осенью забивает опавшими листьями.

- По прогнозам синоптиков скоро в город придет новый атмосферный фронт. Контроль за входами в ливневую канализацию идет непрерывно. Работники дорожных предприятий прочищают патрубки и решетки дождеприемников, - сообщает пресс-служба комитета по благоустройству.

Кроме листьев из канализации приходиться доставать и мусор, который жители «культурной столицы» бросают на дорогу прямо из окон машин или после посещения фаст-фуда. Любимое «развлечение» у коммунальщиков - вытаскивать из решеток засунутые туда пакеты из-под бургеров и прочей шавермы.

Петербуржцев убедительно просят не сорить на улицах, а особо одаренных горожан призывают не воровать крышки ливневой канализации. Есть, увы, и такое.