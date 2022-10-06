Рюкзак с миллионом рублей отобрали у жителя Карелии, приехавшего в Петербург купить машину

Миллион рублей отобрали у жителя Карелии, приехавшего в Петербург за машиной. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Полиция Красногвадрейского района Петербурга ищет грабителей, которые напали на 36-летнего жителя Карелии. Мужчина приехал в город на Неве, чтобы купить себе машину. Но вместо этого лишился всех денег и был избит.

- Днем 5 октября у входа в магазин О’КЕЙ на Заневском проспекте злоумышленники избили и залили перцовым газом потерпевшего, а забрав рюкзак, в котором было больше миллиона рублей, - пишет «Мойка 78».

К тому времени, как мужчина смог прийти в себя, нападавшие уже скрылись. Потерпевший вызвал полицию. Был объявлен план «Перехват», но поймать преступников по горячим следам не удалось.

Сейчас по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о грабеже. Полиция проводит проверку всех обстоятельств инцидента.