Женщина с ребенком потерялись в лесу в Ленобласти

Юного грибника и его маму искали в лесу в Ленобласти. Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти.

Женщина с ребенком потерялись в лесу в Приозерском районе Ленинградской области. Сообщение о ЧП поступило спасателям вечером 5 октября, когда уже начало смеркаться. На поиски срочно отправились спасатели.

- В лесном массиве около поселка Моторное заблудились женщина и ее несовершеннолетний сын, - уточняет пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленобласти.

Уже в темноте сотрудники поисково-спасательного отряда города Приозерск обнаружили маму с сыном и вывели их из леса. По счастью, затянувшаяся прогулка не привела к тяжелым последствиям и никак не сказалась на здоровье женщины и ее ребенка.

«Потеряшек» отвезли домой и передали с рук на руки счастливым родственникам. Корзинки с грибами также не забыли.