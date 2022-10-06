Тройное ДТП перекрыло две полосы на Английской набережной

"Обнимашки и согревашки" на Английской набережной. Фото: vk.com/spb_today

Три стоящие рядышком машины перекрыли две полосы движения утром четверга на Английской набережной. Тройное ДТП, закончившееся, по счастью, без серьезных последствий, снял видеорегистратор авто одного из проезжавших мимо водителей.

- На Английской набережной трое собрались в двух полосах, - пишут свидетели аварии.

И иронично добавляют: «Холодно стало, вот греются».

А в комментариях пользователи соцсетей шутят, что сблизившаяся троица возможно собралась в ЗАГС. Первый Дворец бракосочетаний находится как раз неподалеку.

На данный момент последствия аварии ликвидированы. Инспекторы ГИБДД оформили все на месте и машины разъехались. Пробки на Английской набережной нет.