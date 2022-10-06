Водителя фуры будут судить за разрушения в тоннеле дамбы у Кронштадта

Водителя фуры будут судить за ДТП в тоннеле дамбы. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге предстанет перед судом 52-летний водитель фуры, которого обвиняют по статье «привидение в негодность путей сообщения». Причиной уголовного дела стало ДТП, произошедшее еще 3 ноября 2021 года. Тогда два грузовика «Мерседес» и «Вольво» снесли в тоннеле дамбы светофоры, средства сигнализации и другое оборудование. Одного из шоферов отдали под суд.

- У въезда в тоннель водителей предупредили, что тягачи с крупногабаритным грузом превышают разрешенные размеры. Но оба предупреждение проигнорировали, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

В итоге один из грузовиков разбил кабиной установленное в тоннеле оборудование. Из-за ДТП движение пришлось перекрывать на полтора часа. Обе фуры при этом уехали с места происшествия. Позже нарушителей нашли в Кронштадте.

Ущерб, причиненный Комплексу защитных сооружений Петербурга оценили в 1,4 миллиона рублей. Уголовное дело рассмотрит в Кронштадский районный суд.