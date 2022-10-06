Одинокая свинья прогуливалась по центру Петербурга

Свинья гуляла сама по себе. Фото: vk.com/spb_today

На улице Некрасова в Санкт-Петербурге обнаружили свинку. Розовая хрюшка с темными пятнышками прогуливалась по вечернему городу. Очевидица сняла четвероногого пешехода на телефон. Свинья совсем не испугалась незнакомку и даже остановилась, чтобы позировать. Подписчики паблика «ДТП и ЧП» сразу опознали всеобщую любимицу.

- Это же Дуся, жительница нашего Центрального района. Она живет на восьмой Советской. Я ее видела несколько раз в Некрасовском саду. Про нее даже передача была, - написала в комментариях одна из петербурженок.

Напомним, в феврале этого года полицейские помогали ловить домашнюю свинью по кличке Дуся. Тогда история закончилась удачно: свинку передали хозяйке. Женщина рассказала, что ухаживает сразу за двумя хрюшками – Дусей и Кешей. О жизни двух свиней петербурженка рассказывает в соцсетях.