Дополнительные поезда пустят между Петербургом и Москвой с 6 октября

Дополнительные поезда будут ходить по ночам между Москвой и Петербургом. Фото: ОЖД
Дополнительные пассажирские поезда между Москвой и Петербургом запустят с 6 октября. Такое решение приняли на Октябрьской железной дороге из-за увеличения пассажиропотока между столичными городами.
- Северо-Западный филиал Федеральной пассажирской компании назначает дополнительные поезда дальнего следования между Москвой и Санкт-Петербургом. Составы будут курсировать с 6 по 25 октября, - уточняет пресс-служба перевозчика.
Все назначенные поезда будут ночными. То есть уходить поздно вечером и прибывать в пункт назначения уже утром.
В дополнительном расписании значится три поезда из Петербурга в Москву и один в обратном направлении.
Подробную информацию пассажиры могут узнать по бесплатному номеру справочной службы «РЖД»: 8-800-775-00-00.