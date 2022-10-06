Дополнительные поезда пустят между Петербургом и Москвой с 6 октября

Дополнительные поезда будут ходить по ночам между Москвой и Петербургом. Фото: ОЖД

Дополнительные пассажирские поезда между Москвой и Петербургом запустят с 6 октября. Такое решение приняли на Октябрьской железной дороге из-за увеличения пассажиропотока между столичными городами.

- Северо-Западный филиал Федеральной пассажирской компании назначает дополнительные поезда дальнего следования между Москвой и Санкт-Петербургом. Составы будут курсировать с 6 по 25 октября, - уточняет пресс-служба перевозчика.

Все назначенные поезда будут ночными. То есть уходить поздно вечером и прибывать в пункт назначения уже утром.

В дополнительном расписании значится три поезда из Петербурга в Москву и один в обратном направлении.

Подробную информацию пассажиры могут узнать по бесплатному номеру справочной службы «РЖД»: 8-800-775-00-00.