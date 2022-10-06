Две полосы движения на месяц перекроют на КАД у развязки с Софийской улицей

На внутреннем кольце КАД на месяц перекроют две полосы. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".

Две полосы движения перекроют на месяц на КАД в районе развязки с Софийской улицей. С 12 октября здесь начинают ремонтировать деформационные швы. А это значит, что водителей ждет месяц пробок и испытание нервов на прочность. Еще одно.

- В период с 12 по 25 октября будут перекрыты для движения первая и вторая полосы, а с 26 октября по 7 ноября - третья и четвертая полосы, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автодорог «Северо-Запад».

Работы будут проводиться на 61-м километре внутреннего кольца КАД.

По свободным от ремонта полосам на время замены швов вводится ограничение скорости до 50 километров в час.

Дорожники намерены трудиться круглосуточно, поэтому водителям надо быть внимательными и днем и ночью.