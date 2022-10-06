Выпускать лекарства для онкобольных будет новое фармпроизводство в Петербурге

В Петербурге появится новое фармпроизводство. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Конкурс на заключение первого офсетного контракта стартовал в Петербурге. Победитель тендера построит высокотехнологичное фармпроизводство, а город обязуется закупать у него лекарства для обеспечения ими льготников.

- Офсет поможет привлечь инвестиции в экономику Санкт-Петербурга. Появятся новые рабочие места, снизятся расходы на покупку лекарств для льготников, увеличатся налоговые поступления в бюджет. Будет обеспечена лекарственная безопасность, - отметил губернатор Александр Беглов.

Срок контракта – 10 лет. В первые три года победитель тендера создаст на территории города фармацевтическое производство полного цикла. Там будут выпускать 31 наименование лекарств. Большая часть из них необходима больным онкологией.

Перед началом работы предприятие займется получением лицензии на производство и закупит необходимое современное оборудование.