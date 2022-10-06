1,5 тонны дизельного топлива пытались украсть из нефтепровода в Ленобласти

Полиция поймала мужчину, воровавшего топливо из нефтепровода. Фото: Олег ЗОЛОТО

Более полутора тонн дизельного топлива пытались украсть жители Ленобласти из нефтепровода. Инцидент случился 2 октября недалеко от поселка Рябово.

- Во время патрулирования была найдена врезка в магистральный нефтепродуктопровод. Рядом стояли специальные емкости, куда злоумышленники уже успели закачать топливо, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу Ленобласти.

Закончить начатое мужчинам не удалось. Стоимость топлива, которое они успели залить в канистры, составила более 85 тысяч рублей. На злоумышленников возбудили уголовное дело по статье «покушение на кражу».

Один из подозреваемых задержан. 41-летний житель Ленобласти уже привлекался к ответственности за имущественные преступления. На данный момент, полиция ищет соучастников мужчины.