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Происшествия6 октября 2022 9:59

1,5 тонны дизельного топлива пытались украсть из нефтепровода в Ленобласти

Один из подозреваемых задержан
Анастасия НУРАДИЛОВА
Полиция поймала мужчину, воровавшего топливо из нефтепровода.

Полиция поймала мужчину, воровавшего топливо из нефтепровода.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Более полутора тонн дизельного топлива пытались украсть жители Ленобласти из нефтепровода. Инцидент случился 2 октября недалеко от поселка Рябово.

- Во время патрулирования была найдена врезка в магистральный нефтепродуктопровод. Рядом стояли специальные емкости, куда злоумышленники уже успели закачать топливо, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу Ленобласти.

Закончить начатое мужчинам не удалось. Стоимость топлива, которое они успели залить в канистры, составила более 85 тысяч рублей. На злоумышленников возбудили уголовное дело по статье «покушение на кражу».

Один из подозреваемых задержан. 41-летний житель Ленобласти уже привлекался к ответственности за имущественные преступления. На данный момент, полиция ищет соучастников мужчины.