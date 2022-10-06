Полиция завела дело на жителя Вырицы, гулявшего по Невскому проспекту с карабином, тремя ножами и травматом

Вооруженный мужчина разгуливал по Невскому проспекту. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Полиция Центрального района Петербурга завела уголовное дело на 47-летнего жителя Вырицы, которого задержали 4 октября на Невском проспекте. Причиной внимания стражей порядка стал карабин, сделанный под автомат Калашникова, который мужчина нес в руке. С собой у него также был травматический пистолет, больше сотни пуль и патронов, а еще три ножа.

- Разрешения гражданина на огнестрельное оружие были аннулированы в октябре прошлого года, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сейчас на «охотника» возбудили дело по статье «незаконный оборот оружия и боеприпасов». Пока что гость из Вырицы находится в изоляторе временного содержания, в ближайшее время ему изберут меру пресечения до рассмотрения дела судом по существу.

Мотивы прогулки с оружием по центру Петербурга у мужчины пытаются выяснить полицейские.