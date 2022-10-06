Спрос на дворников и работников ЖКХ вырос в Петербурге на 53%

В преддверии зимы в Петербурге вырос спрос на дворников. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В преддверии зимы в Петербурге вырос спрос на работников ЖКХ. За месяц работодатели опубликовали 1200 объявлений о вакансиях дворников, инженеров и т.д. в Северо-западном федеральном округе (СЗФО). 78 % от этого количества приходится на Петербург.

- По сравнению с осенью прошлого года количество вакансий ЖКХ-специалистов в СЗФО выросло на 65 %. Конкретно в Петербурге спрос на дворников, трактористов и машинистов уборочной техники вырос на 53 %, - рассказали в пресс-службе сервиса hh.ru.

Чтобы привлечь новых работников, в сфере ЖКХ заметно подняли и зарплаты. Инженеры получат не 58 700, а 75 000 рублей. Зарплата машинистов в 2021 году составляла 38 000 рублей. В этом году она увеличилась до 60 000.

Дворники и уборщики будут получать 35 тысяч рублей. Это на две тысячи больше, чем в прошлом году. Кроме перечисленных профессий, в Петербурге наблюдается рост зарплат разнорабочих и диспетчеров в ЖКХ-сфере