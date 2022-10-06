Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество6 октября 2022 11:08

МЧС предупреждает об усилении ветра до штормового в Петербурге

Резкие порывы будут достигать скорости 20 метров в секунду и выше
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
В Петербурге почти до штормового усиливается ветер.

В Петербурге почти до штормового усиливается ветер.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Главное управление МС по Санкт-Петербургу предупреждает жителей и гостей города о резком усилении ветра. Ухудшение погоды ожидается ближе к ночь с четверга на пятницу. Тогда же может произойти и первое осеннее наводнение, вызванное нагонной волной с залива.

- 7 октября в Санкт-Петербурге ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду, в прибрежных районах - до 20,- сообщает пресс-служба экстренного ведомства.

Такой ветер по шкале Бофорта считается очень крепким, он ломает ветки деревьев и валит дорожные знаки. Но то на суше. А над водой уже сейчас гуляют штормовые порывы. В акватории Финского залива скорость ветра достигает 23 метров в секунду, это уже штормовой. Но на уровень воды в Неве он пока не влияет, за час река поднялась всего на три сантиметра.

- Направление ветра юго-западное и особой нагонной волны в устье Невы не вызывает, - отмечает в своем телеграм-канале метеоролог Михаил Леус.