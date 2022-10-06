Воспитательница получила условный срок за истязание ребенка в детском саду в Петербурге

Воспитательницу детского сада осудили за истязания пятилетней девочки. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге воспитательницу детского сада осудили за истязание пятилетнего ребенка. Женщина неоднократно била малышку за непослушание. Таким способом она пыталась воспитывать девочку.

- Воспитательница не менее трех раз избивала ребенка. Это было в 2020 году. Чтобы наказать девочку за плохое поведение, она тянула ее за уши и за волосы, хватала за шею, - рассказали в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Работница детского сада не признала свою вину. Она сказала, что могла только оттолкнуть девочку, когда та пыталась прыгнуть на голову другого ребенка. А покраснение на шее воспитанницы, по ее словам, появилось, когда малышка пыталась снять с себя бусы.

Но суд не поверил показаниям женщины и назначил ей в качестве наказания четыре года лишения свободы условно. Кроме этого, по решению суда, бывшая воспитательница выплатит маме пострадавшего ребенка 300 тысяч рублей в качестве компенсации.