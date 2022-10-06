13-летнюю девочку изнасиловал сожитель ее матери в Петербурге

Рецидивист изнасиловал малолетнюю дочь своей сожительницы в Колпино Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге 13-летнюю девочку изнасиловал сожитель ее матери. Об этом несчастный ребенок поведал школьному психологу, после чего та заявила в полицию. Об этом 6 октября 2022 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 5 октября девочка рассказала психологу о случившемся. Она объявила, что накануне вечером была дома в квартире на бульваре Трудящихся в Колпино. В это время ее мать находилась на работе, - рассказал источник.

Девочка сидела в своей комнате, закрыв дверь на замок. 34-летний сожитель ее матери сломал этот замок, зашел в комнату и надругался над ребенком.

Полиция уже задержала подозреваемого. Известно, что ранее он уже трижды был судим за кражи и грабежи.

На данный момент по факту проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.